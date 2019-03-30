美斯休戰 武磊有力搶Fo

中國國腳武磊自年初登陸西甲後，即為愛斯賓奴帶來龐大經濟效益。不過，此子場內同樣努力不懈，今晚西甲加泰隆尼亞打吡作客巴塞隆拿，勢乘主隊王牌美斯有傳休戰，證明自己場內場外一樣有價值，讓球主客和受讓兩球「客勝」可取。（Now632台今晚11:15直播）



武磊經歷頭兩場西甲後備登場後，就迅速融入成為正選，七場聯賽合共貢獻一球兩助攻，愛斯賓奴期間取兩勝四和一負，不敗率逾八成。此子也矢言借今場打吡揚威：「我效力上海上港時，已明白打吡的意義重大，故巴塞隆拿實力很強也好，我希望可助球隊全身而退。」



據報，巴塞為應付接下來的關鍵賽程，今仗將讓剛為阿根廷服役的王牌美斯休息。鑑於愛斯賓奴各賽事近四次鬥巴塞取得一勝一和兩負，有一半不敗，武磊今仗可望率隊爆冷搶分，「客勝」去馬。