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球衣榮休

2019-03-30 列印
　　堅勞比利去年夏天退休後，獲母會馬刺周四主場鬥騎士舉行二十號球衣榮休儀式，得群星到場支持場面感人，一眾後輩亦打得份外落力，以116:110取勝祝賀這名四十一歲傳奇。
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