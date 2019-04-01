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﻿丹蘇愈踢愈廢 水槍難打「鵲」

2019-04-01 列印
        阿仙奴中場鬧兵荒，領隊烏尼計畫在今晚英超主場對紐卡素派丹尼斯蘇亞雷斯擔正，惟此子由巴塞隆拿借到兵工廠未曾正選披甲，表現碌碌無為實難擔大旗。兵工廠欠創造力難破喜鵲城池，逾四倍半和博得過。（Now621台周二凌晨3:00直播）

        槍手中場今仗有盧卡斯托拉拿停賽、艾朗藍斯和格列沙加則受傷上陣成疑，烏尼唯有起用在杜拜集訓期間表現出色的丹尼斯蘇亞雷斯：「他的實力應該可以擔任正選！」不過，這名巴塞借將入廠至今，只在英超和歐霸後備上陣各四次，入球和助攻均交白卷毫無建樹，今晚要肩負重任恐無法叫球迷放心。

紐卡素後防硬淨

  紐卡素亦屬作客蟲，英超客戰已連續七場不勝，今仗無取勝本錢。不過，喜鵲聯賽十五次作客只失二十球，本輪前僅比豪門利物浦、曼城、熱刺和狼隊遜色，故創造力受損的兵工廠實無必勝把握，今仗一於小敲和。
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