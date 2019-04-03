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﻿卡迪夫城疑「讓路」 藍月大炒格

2019-04-03 列印
        卡迪夫城上場英超因球證爭議性判決而敗陣，領隊禾諾克極度不滿，戲言今晚聯賽補賽作客曼城會派出U23小將出戰。尾三的藍鳥本身實力已遠遜藍月，今仗戰意更成疑，大敗一場不出為奇，讓球主客和讓三球「主勝」照捧。（NOW621台周四2:45am直播）

        上仗卡迪夫城作東1:2不敵車路士，藍獅追和一球明顯越位在先，敵衞魯迪格侵犯單刀的蘇賀利又只罰黃牌。禾諾克怒斥：「今仗會以U23球員對曼城，因不管用甚麼球員，戰果都在球證掌握之中。」

曼城火力驚人

  儘管禾諾克或只說晦氣話，但藍鳥今仗勝算有限，而且下輪作客般尼上演護級大戰，今仗留力絕不出奇。曼城各賽事六連勝，近四場豪取十五球，今仗縱有射手阿古路因傷缺陣，但由加比爾捷西斯頂上亦有力大勝。
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