馬體受讓食「塞」咁食

次席的馬德里體育會目前西甲落後榜首的巴塞隆拿八分，眾將揚言不會放棄收窄差距的機會，射手基沙文亦剛結束個半月入球荒。今晚聯賽榜首大戰作客最近防線錯漏百出兼要分心下周中歐聯的一哥，牀單軍團眾志成城，讓球主客和受讓一球「客勝」值捧。（Now632台周日凌晨2:45直播）



西甲剩餘八輪，馬體會仍落後巴塞八分，隊長高甸勉勵隊友不可放棄︰「接下來每仗都是決賽，不能放棄任何取分機會。」中場洛迪卡斯簡迪附和道︰「只要還有機會從後趕上，我們也會保持野心和動力，盡量為巴塞帶來麻煩。」



巴塞各戰線近五仗四戰曾失守共失七球，而且今晚有中場維達爾停賽，翼鋒奧士文尼迪比利剛傷瘉復操預計未能上陣，相信還是需要依賴美斯和蘇亞雷斯等主力。可是，他們下周三歐聯八強首回合要遠征曼聯，有鑑於西甲有一定領先優勢，今晚一戰有所保留不足為奇。



