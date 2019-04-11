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「閃電槍」主場餞別

2019-04-11 列印
  周二NBA常規賽倒數第二日主角，無疑是早已宣佈季後退役的閃電俠維迪，以及同日正式確認季後退休的德國槍魯域斯基主場告別戰。無獨有偶，他倆同樣在職業生涯最後一次地頭出擊齊獨取三十分領軍告捷，跟球迷完美告別。
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