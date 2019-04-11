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突然辭官

2019-04-11 列印
  湖人主席魔術手莊遜周二在本季常規賽最後一戰主場對拓荒者前，突然宣佈辭職，結束短短兩年的主席生涯。這位名宿坦承今次決定事前沒有知會班主珍妮畢斯，解釋這只為重拾人生樂趣，強調仍然全力支持她。
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