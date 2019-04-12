  • 2019年4月12日 星期五
  • 23º
  • 85%
熱門： 翁靜晶中港車牌土瓜灣謀殺周潤發張敬軒

日報新聞 > 體育

搶歐霸入場券 殺手狐打「鵲」

2019-04-12 列印
　　李斯特城自新帥羅渣士接掌後成績直線飊飆升，暫居英超第七直指來季歐霸席位。今晚聯賽主場迎戰護級的紐卡素無情講，射手占美華迪勢延續火熱狀態率狐狸獵喜鵲，主勝捧得過。（Now621台周六凌晨3:00直播）

　　羅渣士二月尾接掌狐狸後，為球隊重新注入動力和信心，上仗作客4:1大破哈特斯菲爾德英超四連捷，排名由十一跳升到第七。射手占士華迪上仗梅開二度，近八輪聯賽交出八球一助攻狀態着火，加上近兩次對喜鵲都有士哥，今仗有力助主隊全取三分。

保英超第七必拼

　　由於曼城已奪英格蘭聯賽盃，假若再奪英格蘭足總盃，兩個盃賽冠軍的歐霸入場券便落在英超第六、七名手上，故李斯特城餘下賽事必全力保住第七位，戰意絕不比搶分護級的紐卡素遜色。況且，喜鵲聯賽二連敗共吞三蛋狀態低迷，今仗作客難望全身而退。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd