由四名尼泊爾勘探員組成的探險隊接受了長時間訓練後，周三從加德滿都出發，攀登珠穆朗瑪峰。他們有一個重要任務：研究這座世界最高峰是否變矮了？ 官方公佈的珠穆朗瑪峰高度是八千八百四十八米（二萬九千零二十九呎），是於一九五四年由一隊印度探險隊量度出來的，但中國、意大利和美國的專家均提出異議。二○一五年四月，尼泊爾發生黎克特制七點八級大地震，導致大約九千人死亡。那場災難更加令人質疑珠峰的高度已經產生變化。 今次是尼泊爾首次自行嘗試量度珠峰的高度。他們將會配合全球衛星導航系統，令量度更加準確，希望能在明年初找到答案。

2019-04-12