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未竟全功

2019-04-12 列印
  C朗拿度（左）周三傷瘉復出立即做英雄，插水式頭槌建功助祖雲達斯於歐聯八強首回合作客阿積士時先開紀錄，不過主隊鋒將大衞拿尼斯換邊後建功扳平，雙方最終踢和1:1。同日另一場八強首回合，巴塞隆拿造訪曼聯小勝1:0。
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