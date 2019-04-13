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大帝缺席 少壯進擊季後賽

2019-04-13 列印
　　NBA季後賽香港時間明天早上揭開戰幔！今屆予人耳目一新的感覺，除了是因為近十四年來首次沒有勒邦占士，還因為不少球星如金塊中鋒約基治等初亮相，以及籃網和魔術等球隊久別重逢，而首戰季後賽的吉臣斯便率領勇士，在西岸首圈首回合主場迎擊快艇。

（ViuTV99台周日早上8:00直播）

　　大帝○五年起從未缺席季後賽，今季改投湖人即打爛金漆招牌，兼連續八年打入總決賽走勢告終。過去四年皆與占士在總決賽較量的勇士射神史堤芬居利坦言：「沒有占士的季後賽將會很不一樣，不過其他球員仍會為大家獻上精采賽事。」
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