  • 2019年4月15日 星期一
  • 22º
  • 81%
熱門： 深水埗槍擊威廉王子海關洪欣何猷君

日報新聞 > 體育

﻿臨別倒數 勇槍爭四

2019-04-15 列印
　　艾朗藍斯即使季尾離開阿仙奴，但最近表現依然勇猛，矢言要助槍手以前四名完成英超。今晚聯賽作客遇強即屈的屈福特，這位威爾斯國腳可望繼續挺身而出，領兵全取三分兼為周四歐霸壯聲威，直取客勝。（Now621台周二凌晨3:00直播）

　　下季免費轉投祖雲達斯也好，艾朗藍斯最近在阿仙奴的表現沒有得過且過，反而各賽事近四場貢獻兩球一助攻。此子豪言要盡力助槍手打入英超前四︰「聯賽餘下最後六輪，我定要拼盡全力完成在球隊的最後使命。」

屈福特遇強現形

　　屈福特近五輪英超兩勝三負，期間對利物浦、曼城和曼聯悉數落敗。該隊已打入足總盃決賽，聯賽身處中游戰意成疑，相信兵工廠有力在周四歐霸八強次回合作客拿玻里前，延續各賽事近六次造訪屈福特五勝一負的佳績，在今晚高奏凱歌，客勝無問題。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd