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﻿豁出去

2019-04-15 列印
　　雖然曼聯力求在明晚歐聯八強次回合作客反勝巴塞隆拿晉級，但領隊蘇斯克查周六英超仍全力出擊，靠兩球十二碼主場2:1險勝韋斯咸。相反，巴塞同日西甲留力收起十名主力，結果作客0:0悶和包尾的侯爾斯卡。
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