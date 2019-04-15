  • 2019年4月15日 星期一
  • 22º
  • 81%
熱門： 深水埗槍擊威廉王子海關洪欣何猷君

日報新聞 > 體育

﻿游入東奧

2019-04-15 列印
　　香港飛魚何詩蓓（左）昨旋風式出戰於體院舉行的長池游泳計時賽，單用一個早上即獲東京奧運女子100和200米自由泳資格。她喜言今趟匆忙的旅程盡現旅美多年的訓練成果，將過往港將千辛萬苦務求達到的奧運A標變成平常事。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd