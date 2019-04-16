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﻿迪比利弗爆出「塞」 伏魔之戟

2019-04-16 列印
        上周歐聯八強首回合，巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利剛傷瘉只作後備沒有披甲，但他在上場西甲復任正選操起狀態，今晚次回合主場對曼聯可望委予重任，與美斯和蘇亞雷斯重組進攻三叉戟，將紅魔後防徹底擊破，讓球主客和讓一球「主勝」屬信心之選。（Now643、有線616、656台、無線myTV Super303頻道周三凌晨3:00直播）

        上周歐聯八強首回合，巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利剛傷瘉只作後備沒有披甲，但他在上場西甲復任正選操起狀態，今晚次回合主場對曼聯可望委予重任，與美斯和蘇亞雷斯重組進攻三叉戟，將紅魔後防徹底擊破，讓球主客和讓一球「主勝」屬信心之選。（Now643、有線616、656台、無線myTV Super303頻道周三凌晨3:00直播）
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