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﻿藍月存亡之戰 後備刀拔「刺」

2019-04-17 列印
        曼城前鋒加比爾捷西斯今季長期當阿古路副手，但每次上場都有好表現，他表示會將挫折和失意作為奮鬥的動力。今晚歐聯八強次回合主場對熱刺，這名巴西前鋒隨時再當後備殺手助藍月反勝晉級，直取讓球主客和讓一球「主勝」。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播）

        捷西斯今季英超僅八次正選披甲，歐聯踏入淘汰賽階段更未正選登場，他未因此氣餒：「我沒有因上陣機會少而氣餒，反而為此更加努力練習。下半場後備上場我必定會把握機會貢獻球隊，正如對水晶宮之戰一樣。」

　　上輪英超對水晶宮，捷西斯後備上陣為球隊奠定3:1勝局，近三場各賽事一次正選和兩度後備上陣，合共攻入兩球，今仗隨時成藍月反勝晉級的秘密武器。

熱刺缺卡尼存憂

　　熱刺八強首回合雖然領先一球，但有射手哈利卡尼重傷缺陣，攻力大打折扣。再者該隊近五次各賽事作客曼城錄兩和三負，今仗受讓一球亦無補於事，放心捧「主勝」。
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