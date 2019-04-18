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﻿拳怕少壯 C朗出局

2019-04-18 列印
  雖然三十四歲的C朗拿度仍然勇猛，周二歐聯八強次回合在主場頂槌開紀錄，但其效力的祖雲達斯仍敵不過年輕力壯的阿積士。後者踢出全場高頻率的快速傳控進攻和前場搶逼，憑廿二歲中場雲迪碧克及十九歲中堅馬菲斯迪歷特各建一功反勝2:1，兩回合爆冷贏3:2過關，粉碎C朗連續九年打入賽事四強美夢。
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