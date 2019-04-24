  • 2019年4月24日 星期三
  • 29º
  • 69%
熱門： 迪士尼黃心穎香港航空潘樂陶韓國瑜

日報新聞 > 體育

瞓身轟炸奧脫福 藍月終局之戰

2019-04-24 列印
        曼城歐聯出局後，全力爭取衞冕英超，今晚補賽曼徹斯特市打吡作客曼聯被視為最後一道難關。藍月領隊哥迪奧拿勢精銳盡出，着火的射手阿古路有力攻破紅魔大門，領軍延續近三季聯賽造訪奧脫福不敗強勢，客勝宜盡早下注。（Now621台周四凌晨3:00直播）

        拋下歐聯八強遭熱刺淘汰的傷痛，曼城即在上輪英超主場1:0小勝熱刺復仇，於聯賽榜繼續以兩分緊纏多打一場的一哥利物浦。藍月各賽事近十二場十一勝一負狀態毋庸置疑，尤其阿古路在英超和歐聯兩戰熱刺共交出一球兩助攻，英超首循環曾射破紅魔大門，今次有力再破近況欠佳的迪基亞十指關。

紅魔豆腐防線有難

　　反觀，曼聯上場英超作客慘吞愛華頓四蛋，各賽事近五場一勝四負狀態低迷，而且近兩仗共失七球後防錯漏百出。該隊近三季英超主場對曼城又只得一和二負不勝，今晚擁地利亦難逃劫數。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd