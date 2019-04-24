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公鹿首圈霸氣橫掃

2019-04-24 列印
  公鹿球星安迪杜古普周一狂轟個人季後賽新高的四十一分，率隊於東岸首圈第四回合作客127:104大炒活塞，場數4:0橫掃對手自○一年首次晉級次圈。這支常規賽一哥四戰共淨勝九十五分，追平NBA史上橫掃對手的第二高總分差，盡顯王者霸氣！

　　今次是公鹿隊史自八五至八六球季後，第一次於季後賽橫掃對手，而首圈四戰最少大炒活塞十六分，總共淨勝九十五分，更追平湖人於八六年創下的史上橫掃對手第二高分差。職業生涯首次領軍贏得季後賽系列賽的字母哥感動道：「猶記得一五年，我第一次打季後賽，於首圈被公牛以4:2淘汰。如今球隊已突飛猛進，真是一段不可思議的旅程。」

　　同日爵士於西岸首圈第四戰主場107:91痛宰火箭，在開局三連敗後扳回一城。
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