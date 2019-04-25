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﻿巴利淪負資產 皇馬難爆「基」

2019-04-25 列印
        皇家馬德里鋒線除賓施馬外全數啞火，翼鋒加里夫巴利更成為雞肋，有傳會方即使找不到買家，今夏也要以外借方式將其甩手。今晚西甲快車上演次級馬德里打吡，銀河艦隊造訪主場有一定威力的基達菲，一於博和。

（Now632台周五凌晨3:30直播）

        除了賓施馬外，皇馬其餘戰將入球都是單位數，本以為可取代C朗拿度肩負入球重任的加里夫巴利，各賽事近九場只有一球進帳，西甲僅累積八球連中堅沙治奧拉莫斯也不如。

放盤無人問津

　　這名威爾斯國腳表現低迷，消息指皇馬打算放盤套現卻乏人問津，現在連借用協議也可以考慮。

  中場艾斯高和莫迪歷西甲亦各只有三球進帳，銀河艦隊單靠賓施馬一人有利對手佈防。基達菲上輪西甲主場3:0大勝西維爾，各戰線近九次作東八勝一負，惟近十次對皇馬未嘗一勝，故今仗和可博。
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