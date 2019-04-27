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普帥智取金塊迎搶七

2019-04-27 列印
  西岸七號種子馬刺周四NBA季後賽首圈第六戰破釜沉舟，主場120:103擊退二號種子金塊，總場數追和3:3，周六作客丹佛作終局之戰。馬刺能夠以下犯上，全靠身經百戰的教練普波域治運籌帷幄，其豐富經驗正是兩軍最大分野，揚言率隊爆冷晉級。（ViuTV 99台周日早上10:00直播）

　　普波域治今仗成功激活得分後衞迪羅辛攻入廿五分，並把握敵軍王牌約基治第四節初段休息而瘋狂得分奠勝。馬刺以往十次第七回合生死戰錄得四勝六負，最近六次由普帥帶領下勝負各三，勝負梅花間竹，恰巧上次是一五年西岸首圈不敵快艇，今次現吉兆。普波域治矢言：「每位球員都為今場勝利作出貢獻，而且很多球迷入場打氣，很開心見到球隊表現出色，希望可以繼續保持。」
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