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﻿倫敦勢演爭「霸」戰

2019-05-04 列印
  周四歐霸四強首回合成英超球會天下，阿仙奴主場3:1挫華倫西亞先擁兩球優勢，車路士1:1逼和法蘭克福取得一個作客入球。兩軍躋身決賽形勢大好，極有機會合演英超倫敦市打吡。

　　華倫作客兵工廠由莫達迪亞卡拜十一分鐘開紀錄，但槍手僅花十四分鐘便由前鋒拿卡錫迪梅開二度反超前2:1，後者連續三季歐霸四強有士哥；其拍檔奧巴美揚補時射成3:1為主隊擴大優勢，各賽事連續五季攻入二十五球或以上。奧巴美揚表示：「希望這一球可起到關鍵作用。」

　　車路士作客法蘭克福同樣先失守，由翼鋒柏度洛迪古斯完半場前扳平1:1，帶着一個作客入返回主場出戰次回合。藍獅領隊沙尼豪言：「我們不是想踢決賽，而是要贏決賽。」
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