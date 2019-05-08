藍月險勝 封王在望

曼城在周一英超掃走封王最後一道障礙，主場憑隊長高柏尼七十分鐘離門三十碼施放冷箭得手，以1:0險勝李斯特城，周日煞科戰只要作客擊敗已經上岸的白禮頓，便可壓過利物浦成功衞冕。



藍月擊敗狐狸後，連續兩季英超先後擊敗其餘十九支對手，是繼一八八八至一八九○年的普雷斯頓後，第二支於英格蘭頂級聯賽接連通殺對手的球隊。而且他們三十七輪得九十五分，一分壓過利物浦重返榜首，周日尾輪只要作客擊敗白禮頓，便毋須理會紅軍主場鬥狼隊的賽果而封王。



領隊哥迪奧拿矢言錦標已掌握手中：「傳媒都希望利物浦奪冠，但抱歉冠軍在我們掌握中。紅軍沒有壓力，因他們沒有主動權。我們就有壓力，因為主動權在我們手裏。」