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﻿殘陣追榜首 蜂軍「-2」難屠「夫」

2019-05-11 列印
　多蒙特近兩輪德甲失分，更失去爭標主動權，今晚主場迎戰近況欠佳的杜塞爾多夫正是反彈機會。不過，蜂軍陣容不整，讓球主客和要讓兩球未免太多，寧博該隊贏波輸盤捧「客勝」。

　　近兩輪只得一分，多蒙特落後榜首的拜仁慕尼黑四分屈居次席，剩餘兩輪爭標形勢頗被動。幸好，陣中鬥志不減，翼鋒基斯甸普列錫揚言︰「我們期待拜仁落敗之餘，最後兩輪也要做好本份。」

　　蜂軍戰績欠佳，火力卻不成問題，近四輪德甲有十球進帳，今晚主場要擊退近八輪狂失十九球的杜塞爾多夫難度不大。不過，主隊有進攻核心查頓辛祖因傷上陣成疑，馬高列奧斯及馬里奧斯禾夫繼續停賽，讓兩球未免太辣，不妨改敲讓球主客和「客勝」。（Now672、有線613、653台、FOX+今晚9:30直播）
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