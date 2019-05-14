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﻿ 「贏生涯最艱難錦標」 哥帥識英紅

2019-05-14 列印
        曼城英超衞冕成功，領隊哥迪奧拿居功至偉，十年執教生涯累積廿六座冠軍獎盃。不過，這名西班牙籍主帥坦言要感謝利物浦逼出藍月將帥潛能，才能贏得這個歷年來競爭最激烈的錦標。

         周日作客4:1擊敗白禮頓後，藍月晚上返回主場再進行慶祝慶典，發放煙花及向球迷展示英超獎盃。哥迪奧拿率藍月捧走聯賽冠軍後，成為繼費格遜及摩連奴後，第三個成功衞冕英超的領隊，這座冠軍獎盃更是這位四十八歲西班牙籍教頭執教十年以來第廿六個冠軍，超越執教十九年廿五冠的摩連奴。

慶祝會感謝死敵

　　然而，哥迪奧拿強調要感謝紅軍促使自己和球員昇華︰「我會恭喜及答謝紅軍，他們逼出己隊潛能，令我們提升質素。我軍今季面對的競爭比上季更激烈，聯賽末段承受巨大壓力仍踢出十四連勝佳績，我會說這是我執教生涯中最艱難的一季。」
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