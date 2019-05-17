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﻿箭頭交足貨 紅鑽勢反彈

2019-05-17 列印
        浦和紅鑽前鋒興梠慎三今季腳風不俗，近六場各賽事攻入四球。今晚日職主場對陣湘南比馬，紅鑽續有此子肩負起入球重任，再藉敵軍不擅作客，可望在主場重上勝軌，主勝可取。（有線603、604台今晚6:30直播）

        紅鑽今季兼顧亞冠的情況下，本土聯賽成績明顯下滑，上輪日職於中立場0:2不敵名古屋鯨魚後，近四場不同戰線只得兩勝兩負，暫守聯賽榜第九位。不過該隊前鋒興梠慎三本季有四個聯賽入球外，各賽事近六場又入四球，與武藤雄樹成為球隊的入球保證。

迎作客蟲勝算高

　　客軍湘南比馬上輪聯賽主場0:1不敵大分三神後，各賽事三場不敗走勢結束，士氣受挫。更重要的是，該隊作客表現平平，不同戰線近四戰僅得一勝三負，當中兩戰更沒有入球，可見他們作客紅鑽欠搶分本錢，寧捧主勝。
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