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﻿餞別2R 拜仁煞科「主勝」舉牒

2019-05-18 列印
  合作十年的列貝利和洛賓今夏一齊離開拜仁慕尼黑，球隊上下均希望以德甲七連霸歡送兩老。該隊雖然排第一，但僅領先次席的多蒙特兩分，今晚煞科戰作東只要大勝近況欠穩的爭四份子法蘭克福即封王，讓球主客和讓兩球「主勝」逾兩倍值捧。

（Now671、有線612、652、無線myTV Super307台、Fox+今晚9:30直播）

　　同日另一場，排德甲次席的多蒙特有隊長馬高列奧斯今晚煞科戰波監刑滿復出，領軍盡最後努力爭標。對手慕遜加柏要力保住歐聯資格，惟各賽事近七次對蜂軍全敗兼主將杜根夏薩特離隊，今場佔地利仍難以看好，安心取客勝。

（Now672、有線613、653、無線myTV Super308台、Fox+今晚9:30直播）
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