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﻿季尾有火 意盃王續「博」殺

2019-05-20 列印
        拉素季尾狀態火熱，不同賽事近五場四勝，包括上周三意大利盃決賽2:0擊敗阿特蘭大封王。陣中射手祖亞昆哥利亞又近況着火，今晚意甲主場有力領軍在不擅客戰的博洛尼亞身上全取三分，主勝無問題。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨2:30直播）

        各戰線近五戰四勝一負之餘，拉素上周三更捧走意盃奪下季歐霸入場券。本輪前位列意甲第八的拉素餘下賽事無欲無求，但進攻中場路爾斯阿拔圖揚言不會就此鬆懈︰「本季只剩餘兩場聯賽，己隊希望一直贏下去。」

鋒線彈藥充足

　　要贏，藍鷹幸有前鋒祖亞昆哥利亞已經各賽事連續兩場士哥，身後還有中場米連高域沙域復出提供彈藥，該隊有望延續佳績。

　　博洛尼亞沒有降班壓力，今仗亦只屬例行公事。該隊今季聯賽客戰成績慘不忍睹，十八次遠征僅兩勝六和十負，期間失掉三十一球之多，今仗更有後衞米素爾迪積斯坐波監，故主勝穩開。
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