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﻿高層督師 山東毀鹿角

2019-05-22 列印
  今晚亞冠E組尾輪上演榜首大戰，由篤定首名出線的FC山東（又稱山東魯能）作客次席的鹿島鹿角。魯能表明會傾全力爭勝，加上有高層隨隊督師球員定必份外搏命，在沒有心理包袱下勢反客為主以勝利為分組賽作結，冷敲客勝。

（Now672、有線613、653台、Fox+今晚6:00直播）

  魯能上次主場對鹿角落後兩球下，狼狽追和2:2，故今晚作客勢挫對手來挽回面子。據報魯能派高層親臨球場督師，教練李霄鵬表示：「球隊將派出最強陣容出征，與對手一決高下。」外緩加利安奴柏利、吉爾和費蘭尼剛於上場中超3:1勝上海申花各建一功，今仗必聯手摧毀鹿角防線。

  適逢鹿角分組二連敗，射手伊藤翔又連續九場各賽事食白果，今仗主場出擊亦靠不住，客勝超過六倍實屬超值。
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