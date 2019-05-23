﻿中學校際高球賽 粉嶺場上演發掘新秀﻿

為了積極發掘本地新星，香港高爾夫球總會和哥爾夫球會舉辦中學校際賽外，未來還滿肚密圈。第二屆中學校際賽剛於周一舉行，吸引十八所中學共七十八名球手參加，眾將早上九時抵着炎熱天氣挑戰以高難度見稱的粉嶺舊場十八洞，惟接近賽事尾聲因天文台發出雷暴警告，大會因安全考慮決定腰斬賽事。
賽事沒得出名次，但一眾學界球手樂在其中，藉機吸取實戰經驗及互相交流。香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊亦喜言，小將水準更勝去年，證明高球在學界漸趨普及：「高球成為學界項目是本地高球發展的里程碑，我們能在賽事中發掘具潛能的新星，繼而培養他們成為港隊成員，期望未來吸引更多學校及球手參與賽事。」香港哥爾夫球會會長杜家駒亦喜言：「中學校際賽為年青人提供互相學習和競爭的平台，這些都不是單在課堂上可以獲得的。」
粉嶺場除了是享譽國際的香港公開賽比賽場地外，在青訓層面以至開放予公眾使用上，角色亦是舉足輕重。杜家駒表示，參與學界賽的學校及高總旗下的青年軍可到球場訓練，同時去年場地的非會員使用者比率亦逾四成。賴以尊補充指，球場是發掘新星的重要之地：「若來年參賽學校數目持續上升，賽事或要分成兩日進行，粉嶺場是唯一能符合條件的場地，故此場地對學界賽確實舉足輕重。」
眼見賽事反應良好，高總及哥球會銳意推行更多計劃推動高球普及化。賴以尊透露高總將探討為學界賽冠軍提供高總舉辦的業餘比賽，甚至海外賽事的參加資格，並在來年首辦小學校際賽及大專賽。哥球會亦會繼續為北區其中十一所學校合作，提供高球訓練課程及提供場地。
過往高球予人貴族運動感覺，參與門檻不低，但有份參賽的香港培正中學領隊鍾靈秀老師表示這是誤解，指設備如球桿等可使用二手球桿，學校更可以優惠價到粉嶺場訓練：「在粉嶺場練習能為學生提供實戰機會，與隊友共同訓練更令他們享受其中，盼藉體育課培育更多學生對高球的興趣。」北區的風采中學更是每周三定期到粉嶺場訓練，帶隊的梁建泉老師指上學年曾十六次到球場練習，有學生亦指場地的十八洞可訓練體能及耐性。