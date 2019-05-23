﻿中學校際高球賽 粉嶺場上演發掘新秀﻿

香港高爾夫球總會及香港哥爾夫球會剛於周一在粉嶺球場舉行第二屆中學校際賽，縱使賽事受天氣影響腰斬，但高總及哥球會仍喜言舉辦學界賽有助發掘潛質小將，更盼推行更多計劃在青年層面推廣高球。參賽師生亦指粉嶺場為年輕球手提供絕佳的實戰機會，有助身心成長。記者：馮梓健、攝影：何健勇



為了積極發掘本地新星，香港高爾夫球總會和哥爾夫球會舉辦中學校際賽外，未來還滿肚密圈。第二屆中學校際賽剛於周一舉行，吸引十八所中學共七十八名球手參加，眾將早上九時抵着炎熱天氣挑戰以高難度見稱的粉嶺舊場十八洞，惟接近賽事尾聲因天文台發出雷暴警告，大會因安全考慮決定腰斬賽事。



賽事沒得出名次，但一眾學界球手樂在其中，藉機吸取實戰經驗及互相交流。香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊亦喜言，小將水準更勝去年，證明高球在學界漸趨普及：「高球成為學界項目是本地高球發展的里程碑，我們能在賽事中發掘具潛能的新星，繼而培養他們成為港隊成員，期望未來吸引更多學校及球手參與賽事。」香港哥爾夫球會會長杜家駒亦喜言：「中學校際賽為年青人提供互相學習和競爭的平台，這些都不是單在課堂上可以獲得的。」



粉嶺場除了是享譽國際的香港公開賽比賽場地外，在青訓層面以至開放予公眾使用上，角色亦是舉足輕重。杜家駒表示，參與學界賽的學校及高總旗下的青年軍可到球場訓練，同時去年場地的非會員使用者比率亦逾四成。賴以尊補充指，球場是發掘新星的重要之地：「若來年參賽學校數目持續上升，賽事或要分成兩日進行，粉嶺場是唯一能符合條件的場地，故此場地對學界賽確實舉足輕重。」



眼見賽事反應良好，高總及哥球會銳意推行更多計劃推動高球普及化。賴以尊透露高總將探討為學界賽冠軍提供高總舉辦的業餘比賽，甚至海外賽事的參加資格，並在來年首辦小學校際賽及大專賽。哥球會亦會繼續為北區其中十一所學校合作，提供高球訓練課程及提供場地。



過往高球予人貴族運動感覺，參與門檻不低，但有份參賽的香港培正中學領隊鍾靈秀老師表示這是誤解，指設備如球桿等可使用二手球桿，學校更可以優惠價到粉嶺場訓練：「在粉嶺場練習能為學生提供實戰機會，與隊友共同訓練更令他們享受其中，盼藉體育課培育更多學生對高球的興趣。」北區的風采中學更是每周三定期到粉嶺場訓練，帶隊的梁建泉老師指上學年曾十六次到球場練習，有學生亦指場地的十八洞可訓練體能及耐性。



