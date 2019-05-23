高球總會籲政府 市區覓地建訓練場

政府將就局部收回粉嶺高爾夫球場東面三十二公頃用地的決定，於今年下半年展開技術性研究。香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊強調，香港哥爾夫球會對此項運動普及化的承擔不會改變，並建議政府覓地建訓練場推動發展。哥球會會長杜家駒亦表示會配合政府，強調繼續和高球總會合作。



政府決定發展粉嶺場部份土地作興建房屋用途，高總行政總裁賴以尊充滿信心指：「無論用地最終能否被保留，相信哥球會對於高球普及化的承擔，不會有任何改變。」賴以尊續指，近年位於市區缺少訓練場，致高球發展放緩，他期望跟政府商討覓地興建練習場的可能性，吸引更多人參與高球運動。



哥球會會長杜家駒表示，球會將配合政府可研性報告，並繼續跟高球總會合作做好青訓、舉辦國際賽事及普及化這三方面。他補充指，舊場草地相比新場及伊甸場條件較良好，故能應付雨季不同類型比賽，若失去場地將影響在雨季作賽。



