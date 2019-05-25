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﻿餞別有心「仁」 敲萊比錫捧盃

2019-05-25 列印
   明夏約滿的RB萊比錫鋒將迪姆華拿今夏勢轉會，故今晚德國盃決賽在柏林奧林匹克中立場鬥拜仁慕尼黑隨時是其告別戰。不過，廿三歲的他矢言鞠躬盡瘁，更自嘲以「老將」身份帶領一班小將，爆冷奪冠給成立十周年的球隊送上首項頂級賽事錦標作禮物，一於冷敲萊比錫主勝！

（香港時間周日凌晨2:00直播）
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