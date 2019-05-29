﻿直入歐聯爭霸戰 槍手不勝無歸

今季英超阿仙奴只得第五，未能奪得來屆歐聯資格，幸今晚歐霸決賽中立場擊敗車路士的話，還可以贏得遲來的入場券，因此中場格列沙加明言今仗不勝無歸。兵工廠目標明確，相反藍獅已擁歐聯席兼勢頹，故槍手客勝捧得過！（now643、有線616、656、myTV Super 303台周四凌晨3:00直播）



兵工廠已連續兩季缺席歐聯，今季亦未能藉躋身聯賽前四獲得下屆席位。今晚歐霸決賽鬥藍獅將是槍手的最後機會，可見眾將抱着破釜沉舟的必勝決心，格列沙加矢言：「我們不能再缺席歐聯，今季的成敗取決於能否問鼎歐霸，今仗許勝不許敗。」



藍獅上岸乏鬥心



藍獅英超得季軍已獲歐聯入場券，而且各賽事近六場法定時間僅一勝五和，歐霸晉級之路又欠說服力，四輪淘汰賽僅四強對手法蘭克福來自歐洲五大聯賽，最終僅靠互射十二碼晉級。相反，槍手各賽事近四戰三勝一和，且歐霸先後淘汰拿玻里和華倫西亞殺入決賽更有冠軍相，客勝可取。