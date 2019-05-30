  • 2019年5月30日 星期四
  • 25º
  • 83%
熱門： 逃犯條例劉鑾雄馮永業屯門南延線陳祖光

日報新聞 > 體育

﻿勇士決賽遇復仇者

2019-05-30 列印
  兩年前NBA季後賽西岸決賽首回合，李安納遭勇士中鋒柏卓利亞墊腳，導致左足踝重傷提早收咧，職業生涯從此出現巨變，今季由馬刺轉投速龍。因禍得福，這位全能戰士領軍在東岸突圍而出，周四總決賽首戰主場再遇力圖創建三冠王朝的勇士，為當年受陰招所害復仇，還要在今夏謀求頂薪合約顯身價。

（ViuTV周五早上9:00直播）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd