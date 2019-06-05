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﻿強陣劍指歐國聯 葡軍四強獻「瑞」

2019-06-05 列印
        葡萄牙今晚歐洲國家聯賽四強主場迎戰瑞士，將有領軍人物C朗拿度歸隊助陣。配合貝拿度施華在前線分擔入球工作，主隊火力予人信心，尤其對手近三次造訪全敗，故主勝捧得過。（香港開電視77台、有線602、662台周四凌晨2:45直播）

        今晚一戰，葡萄牙有前鋒安達施華及中場丹尼路彭利拿分別因傷及停賽未能候命，幸好星將C朗自去年夏天世界盃後，重新開始為國家隊披甲，將聯同貝拿度施華和迪亞高蘇沙等一起攻堅，數胡能力有一定保證。再者，葡軍各賽事近七場三勝四和不敗，近十次作東也錄有四勝六和，近況和主場威力都予人信心。

瑞士對賽輸蝕

　　瑞士各戰線近五場三勝一和一負，表現也不俗，前鋒施費洛域在歐國聯有五球進帳，更是敵軍的心腹大患。不過，他們對賽往績處明顯劣勢，之前三次造訪葡萄牙全敗，捧場價值立即大打折扣，寧捧主勝。
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