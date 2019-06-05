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﻿勇士第三戰 兩老力破誅神陣

2019-06-05 列印
　　速龍周日總決賽次回合末段起用NBA罕見的一盯四聯防守戰術（Box-and-one），圍堵史堤芬居利收得奇效，惜被伊古達拿一劍封喉功虧一簣。周三第三戰，勇士回師主場卻有杜倫和奇利湯遜因傷上陣成疑，射神要突破奇陣，還要倚靠伊古達拿和利寧斯頓兩老臨危受命發揮關鍵作用。（ViuTV99台明早9:00直播）

　　奇利湯遜上仗第四節中段傷出，速龍於最後五分鐘使出一盯四聯奇招，由雲利特盯防勇士唯一得分利器射神，其餘四人於顏色地帶區域聯防。居利突破成功也好，最少有兩至三名球員補位挾擊他。這變動令勇士犯下四次失誤，全隊六射全失，居利更一次出手也沒有，速龍即由落後九分拉近至兩分差距。

　　杜倫和奇利湯遜周三上陣成疑，速龍食髓知味勢重施故技。要破奇陣，勇士更需要由後備變正選的伊古達拿和利寧斯頓分擔得分責任。居爾教練大讚兩老：「他們是天生的冠軍，總可於重要關頭有好表現。」
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