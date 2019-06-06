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﻿解放攻中馴「獅」 捧橙軍入決賽

2019-06-06 列印
        韋拿杜姆雖然在利物浦經常出任中場，但仍能在關鍵戰士哥，回到荷蘭國家隊出任進攻中場，破網能力更大解放，成主帥朗奴高文點兵必然之選。此子今晚歐洲國家聯賽四強有力領軍延續對賽往績優勢，在中立場淘汰英格蘭，主勝去馬。

（香港開電視77、有線602、662台周五凌晨2:45直播）

        在利物浦，韋拿杜姆被領隊高普安排出任控制型中場，需兼顧更多防守工作，仍於關鍵時間挺身而出，包括歐聯四強次回合主場鬥巴塞隆拿梅開二度，助紅軍總比數反勝4:3晉級決賽。

　　這位二十八歲中場在橙軍多數擔任攻中，於各賽事近四場貢獻兩入球兩助攻，朗奴高文直言：「只要他沒有傷病，我都會選他入伍。」

對賽往績佔優

　　英軍各賽事對上兩場皆大勝而回，但對手僅是黑山及捷克。況且，三獅不同戰線對上三次鬥荷蘭僅一勝兩負，今晚再遇凶多吉少，橙軍主勝值得一捧。
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