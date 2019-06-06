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﻿紐約城W「辛」手可及

2019-06-06 列印
　　紐約城近期火力不俗，近兩輪美職卻未能全取三分。幸而，周四聯賽主場迎戰總成績包尾兼客戰表現差勁的FC辛辛那提，該隊隊長阿歷山大寧治矢志不勝無歸，一於直取讓球主客和讓一球「主勝」。

（香港時間周五早上7:00開賽）
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