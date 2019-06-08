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﻿利萊辛尼一定「德」

2019-06-08 列印
   利萊辛尼季尾在曼城失去正選席位，在德國卻是主帥路維愛將，近四仗獨取三球。日耳曼軍團有這位廿三歲猛將領銜鋒線，今晚歐洲國家盃外圍賽C組作客有望大勝中門大開的白俄羅斯。

（有線603、604台周日凌晨2:45直播）

  藍月不同賽事季尾十場，利萊辛尼只獲安排正選上陣兩次，故路維寄語此子盡早轉會︰「他如果可以轉投拜仁慕尼黑，對球員、拜仁、國家隊及德甲也是好事。」雖然轉會事宜目前未有進展，但路維在國家隊一直給予這名二十三歲左翼不少機會，後者各戰線近四場國際賽悉數擔正入三球，預計今晚繼續大放異采。

  白俄羅斯在歐國外曝露防線不濟的問題，作客吞荷蘭四蛋一戰更大有參考價值。今晚在地頭迎戰所有賽事近四戰入九球的日耳曼軍團，該隊受讓兩球也捧不過，捧「客勝」！
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