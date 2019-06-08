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﻿迪歷特將功補過 荷蘭歐國聯爭霸

2019-06-08 列印
  周四荷蘭中立場對英格蘭的歐洲國家聯賽四強戰，各自有中堅馬菲斯迪歷特和史東斯犯錯導致失球。不過，前者下半場用入球將功補過，助橙軍法定時間逼和1:1，相反史東斯重複犯錯，淪落成三獅加時負1:3的出局罪人。

　　迪歷特三十二分鐘接應隊友回傳失誤，情急下將拉舒福特踢跌累荷蘭輸十二碼，幸七十三分鐘一次角球機會頭槌搶點破網，為橙軍追成1:1。他賽後也承認犯錯：「我當時確實太蠢了，這是成長的代價。」荷蘭教練朗奴高文鼓勵道：「我們所有人都會犯錯，迪歷特能夠將功補過實在太好。」

　　三獅中堅史東斯表現失準，英軍三個失球皆要負上責任。英格蘭名宿加歷查狠批此子：「他作了一個愚蠢的選擇，我不認為他在轉投曼城後有任何進步。」
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