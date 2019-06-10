﻿狂牛刀衞 大炒祭「典」

(有線602、662台周二凌晨2:45直播)
三十三歲隊長沙治奧拉莫斯上仗頭槌開紀錄，率領西班牙大勝4:1，錄得在國家隊的第一百二十二場勝仗，超越前隊友卡斯拿斯成為世界球壇歷來國際賽打最多勝仗的球員。狂牛在F組三戰全勝高踞榜首之餘，由六名不同球員包辦八球士哥，進攻百花齊放令對手防不勝防。
拉莫斯報國勝仗冠球壇
瑞典防線欠穩，不同賽事近四場只有面對弱旅馬爾他可以力保不失，其餘三戰共失六球。入球重責近期則落在中場古艾臣及前鋒域陀卡里臣身上，惟今仗在狂牛嚴防下難有作為，一於捧「主勝」。
政府強推修訂逃犯條例，激起港人上街抗爭。民陣發起反對修訂《逃犯條例》大遊行，眾多市民昨天響應，維園人山人海，遊行行列龐大，逼爆高士威道及軒尼詩道六條東西行車線，他們高呼「林鄭下台」、「李家超下台」、「...
2019-06-10
為了應對華府與外資巨企對華為乃至中國的封殺，中國再次出招。據美國《紐約時報》昨日引述消息人士報道，內地當局日前警告多家國際科技公司，若配合美國政府大力封殺中國企業，可能會面臨嚴重後果。據悉，被召見的企業包括韓國的三星及美國微軟等。另外，全球移動通訊系統協會，禁止企業從中國公司購買電信設備會增加生產成本。 《紐約時報》報道指，上周二、三北京政府召見多間國際科技企業的高層，包括美國晶片製造商英特爾、高通、科技企業巨頭微軟及戴爾電腦，以及南韓的三星及芬蘭的諾基亞等，警告他們不要配合特朗普政府，對中國企業禁售關鍵技術的命令，否則可能面臨嚴重後果。 另外，報道亦指，會面期間中方官員沒...
2019-06-10
英國首相文翠珊日前正式交出相位，新任首相預料會於七月底上任。據路透社報道，英國保守黨魁大熱人選、前外相約翰遜接受《星期日泰晤士報》訪問時表示英國必須對歐盟強硬。據悉，他的強硬態度與他問鼎相位的野心有關。 問鼎相位 約翰遜早前受訪時表示，他一向都認為，英國應該是在最後脫歐協議落實後，才向歐盟支付三百九十億英鎊的分手費。約翰遜相信，金錢是達成良好協議的催化劑及潤滑劑，只有押後支付分手費，才能令英國在談判上佔據上風，英國脫歐之路再添變數。所謂的分手費，其實是英國履行向歐盟承諾項目的開支餘額，英國首相文翠珊在之前的談判中已經承諾，會分開數年向歐盟繳付。約翰遜的講法，似乎是暗示如果歐...
2019-06-10
港島南區淺水灣道是香港著名豪宅地段，是次介紹此地段上的明慧園，背山面海，四周環境清幽。市場正有一個三房雙套單位放售，面積1583方呎，連露台及落地玻璃，對正深水灣及高爾夫球場，視野無阻，為你的生活添上...
2019-06-08
已連續3年雄踞新做按揭市佔率排名榜首的滙豐銀行，今年繼續遙遙領先同業，其中有賴該行的按揭息率及回贈常常緊貼市場。不過，該行於上月突然低調地將二手樓細碼按揭貸款的H按息率部份，輕微上調至H加1.24厘，...
2019-06-10
西班牙上場在歐洲國家盃外圍賽F組作客4:1大勝法羅群島，先開紀錄的隊長沙治奧拉莫斯更成為世界球壇歷來國際賽贏波場數最多的球員。狂牛火力分散，今晚分組賽回歸主場可望再挫防守不濟的瑞典，鞏固榜首優勢，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。 (有線602、662台周二凌晨2:45直播) 三十三歲隊長沙治奧拉莫斯上仗頭槌開紀錄，率領西班牙大勝4:1，錄得在國家隊的第一百二十二場勝仗，超越前隊友卡斯拿斯成為世界球壇歷來國際賽打最多勝仗的球員。狂牛在F組三戰全勝高踞榜首之餘，由六名不同球員包辦八球士哥，進攻百花齊放令對手防不勝防。 拉莫斯報國勝仗冠球壇 瑞典防線欠穩，不同賽事近四場只有...
2019-06-10
電腦市場又熱鬧起來，單單Samsung一口氣便帶來四款高效能筆電新作，由外形到定位各有不同，既有支援手寫觸控的Notebook 9 Pro，亦有內置RTX2060顯示卡的電競代表Notebook Od...
2019-06-10
馬國明、唐詩詠、郭晉安、李佳芯、何廣沛和馮盈盈等昨日出席新劇《白色強人》宣傳，馬明和詩詠這對好「兄妹」，劇中首度合演夫妻，更有不少親熱戲，兩人強調因太投入角色已忘卻兄妹情，甩拖馬明更鬼馬讚詩詠至好咀；...
2019-06-10
華為面對美國封殺，手機銷售前景暗淡。它想突圍而出，除了開發自己的智能電話平台外，近日還高調成立智能汽車解決方案部門，協助汽車業建立更高競爭力的產品。 雖然華為創辦人任正非要帶領公司走出陰霾並不容易，可是他對華為的5G技術充滿信心，希望透過智能駕駛、智能網聯、雲服務、「人、家、車」全場景智能互聯及智能能源等領域，讓汽車業有能力建造更理想的車。華為的理念雖然好，實際執行上卻要面對很大挑戰。 即使華為有能力做最好的智能汽車系統，但一日未解決美國及其盟國的制裁，又有多少家汽車企業不怕沒有出口外銷的機會而敢用？決定智能汽車核心部份並不但是涉及的科技，而是有機會顛覆整個汽車和交通運輸業...
2019-06-10
今季賽馬投注額由去年九月開鑼起，至季中一直維持升勢。但由三月開始情況急轉直下，上月投注額較去年同月跌逾五億。至於剛周六沙田十場賽事投注額為十三億一千萬，亦較上季同日戲碼下跌，「匯合彩池」成重災區，比去...
2019-06-10