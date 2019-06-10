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﻿狂牛刀衞 大炒祭「典」

2019-06-10 列印
        西班牙上場在歐洲國家盃外圍賽F組作客4:1大勝法羅群島，先開紀錄的隊長沙治奧拉莫斯更成為世界球壇歷來國際賽贏波場數最多的球員。狂牛火力分散，今晚分組賽回歸主場可望再挫防守不濟的瑞典，鞏固榜首優勢，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。

(有線602、662台周二凌晨2:45直播)

        三十三歲隊長沙治奧拉莫斯上仗頭槌開紀錄，率領西班牙大勝4:1，錄得在國家隊的第一百二十二場勝仗，超越前隊友卡斯拿斯成為世界球壇歷來國際賽打最多勝仗的球員。狂牛在F組三戰全勝高踞榜首之餘，由六名不同球員包辦八球士哥，進攻百花齊放令對手防不勝防。

拉莫斯報國勝仗冠球壇

　　瑞典防線欠穩，不同賽事近四場只有面對弱旅馬爾他可以力保不失，其餘三戰共失六球。入球重責近期則落在中場古艾臣及前鋒域陀卡里臣身上，惟今仗在狂牛嚴防下難有作為，一於捧「主勝」。
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