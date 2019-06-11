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﻿歐洲紅魔亮爪拔「蘇」

2019-06-11 列印
  雖然盧卡古剛季在曼聯表現備受批評，今夏更隨時被賣走，但這名比利時射手在國家隊如魚得水，對上五次不同戰線為歐洲紅魔披甲收錄六球一助攻。

  適逢有傳國際米蘭有意收購此子，後者為增加成事機會，勢於今晚歐洲國家盃外圍賽I組主場領軍大勝蘇格蘭，一於捧讓球主客和讓兩球「主勝」。

（有線603、604台周三凌晨2:45直播）
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