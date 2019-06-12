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﻿狂牛紅魔齊冷待 迪基亞變爛橙

2019-06-12 列印
        周一歐洲國家盃外圍賽F組，西班牙主場3:0大勝瑞典，但門將迪基亞斯人獨憔悴，皆因連續三場分組賽正選位置被阿列沙巴拿加搶走。同時，有傳曼聯欲從馬德里體育會羅致奧比歷取代他，後者突然無人要，網民舉腳贊同。

        狂牛憑沙治奧拉莫斯、艾華路莫拉達和奧耶沙巴爾各建一功，三蛋贈瑞典於歐國外F組四戰全勝高踞榜首。然而，迪基亞自一六年坐穩西班牙正選，但繼對上兩仗歐國外後，今仗再次屈居阿列沙巴拿加之下出任後備，助教摩蘭奴直言：「不是換代，我們是根據球員近況來決定正選，基柏（阿列沙巴拿加）在歐霸四強及決賽都有好表現。」

　　除了狂牛不要迪基亞，據報曼聯亦考慮以奧比歷取代他。消息指這名馬德里體育會門將兒時已是紅魔躉，今夏轉會亦首選曼聯，後者正評估換門將的可能性。網民支持道：「迪基亞季尾差了很多，亦厭倦了他不續約的新聞。」

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