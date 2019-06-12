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﻿撐費城聯轟炸華盛頓

2019-06-12 列印
  美職東岸一哥費城聯周三於聯賽盃第四圈作客東岸二哥華盛頓聯隊，上演此圈最矚目大戰。前者上輪聯賽靠後備的巴西翼鋒伊仙奴射入世界波力挫勁旅紐約紅牛，此子今仗獲教練古頓委以正選重任，可望挾勇態率隊撕破近況低迷的主隊後防，客勝去馬。

（香港時間周四早上7:00開賽）

　　費城聯上場美職作東迎戰紅牛半場落後兩球，全靠下半場後備入替的伊仙奴梅開二度兼交出一次助攻，戲劇性反勝3:2保持榜首的四分領先優勢，教練古頓亦大讚：「在美職很少人達到伊仙奴的水平，他擁有改變戰局的能力，表現令我懷疑自己安排他當後備的決定，我往後知道如何排陣。」

　　華盛頓聯隊主隊近況認真麻麻，上場聯賽在地頭只能跟西岸中游隊伍聖荷西地震賽和1:1，各賽事僅得四和二負，故今仗敲客勝為妙。
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