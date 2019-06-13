勇士搬家戰不勝無
防暴警 催淚彈橡膠彈鎮暴 圍立會反修例 金鐘灣仔爆暴動
一百零三萬港人周日上街反修訂《逃犯條例》後，特區政府仍計劃昨天把草案交立法會二讀，觸發大批市民前晚到立法會門外集會，原先是和平示威，至昨早有人發難，衝出馬路，佔據龍和道及夏愨道，演變成佔領行動。到昨午...
2019-06-13
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願以最大誠意追求和平統一 國台辦：絕不容忍「台獨」
在北京，國台辦重申中國絕不容忍 「台獨」分裂勢力分裂國家。發言人安峰山於例行記者會上回應中國是否已做好 「武統」的準備，他稱國防部長魏鳳和早前於香格里拉對話上表示不惜代價一戰，是明確表達堅決維護祖國統一的立場，強調中國願意以最大誠意追求爭取和平統一，但絕不容忍 「台獨」分裂勢力分裂國家。 國台辦新聞發言人安峰山於例行記者會上回應中國是否已做好 「武統」的準備，他稱國防部長魏鳳和的講話，是明確表達堅決維護祖國統一的立場，強調中國願盡最大誠意追求爭取和平統一的前景，絕不容忍 「台獨」分裂勢力分裂國家。至於中國方面，則保留採取一切必要措施的選項，其所針對的，是外部勢力的干涉和極少...
2019-06-13
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除非對美有利 否則寧無協議 特朗普：中國渴望達貿協
美國總統特朗普說，中國是美國的主要競爭對手，現在他們非常渴望與美國達成貿易協議，但除非是很好的貿易協議，否則他寧願無協議。與此同時，美國民主黨總統參選人、前副總統拜登轉變對華政策的態度，稱需要對中國採取強硬態度。 特朗普在白宮表示，中國是美國的主要競爭對手，加徵關稅對中國造成很大損害，因為企業會因支付不了關稅而撤出中國。現時北京政府非常渴望與美國達成貿易協議，美國原本與中國達成協議，但中國出爾反爾，推翻四至五個重要措施，中國必須回到原先的協議。他指出，除非中國重新接受這些重要措施，否則他沒興趣再推進協議。不過，特朗普沒再透露這些措施是指甚麼。 他又稱短期會與中國國家主席習近...
2019-06-13
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第一城兩房525萬沽
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，沙田第一城52座低層E室，面積284方呎，兩房間隔，議價後以525萬成交，呎價18486元，據悉，買家為用家。原業主於13年...
2019-06-13
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騷亂示威升溫損信心 啟德地撻訂 港股四連升斷纜
港股備受外憂內患夾擊，本港反《逃犯條例》修訂示威升溫，發展商高銀金融（530）選擇撻訂啟德商業地皮，打擊投資信心，加上貿戰陰霾未散，恒指四連升斷纜並蒸發近半升幅，跌480點報27308點，20天線再度...
2019-06-13
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德軍大屠殺 新三叉戟成形
德國周二歐洲國家盃外圍賽C組主場8:0大勝愛沙尼亞，創下本身○六年後最大勝仗。更重要的是，主隊借今輪國際賽期成功煉成新三叉戟，鋒將馬高列奧斯成為進攻話事人，更矢言已跟拍檔基拿比及利萊辛尼踢出默契，成就大勝。 各賽事對上三次代表德國收錄一球兩助攻的馬高列奧斯，今仗又入兩球，其鋒線拍檔基拿比及利萊辛尼得到他策劃進攻，今場分別貢獻兩球及一球一助攻。聯同中場哥列斯卡、根度簡及前鋒迪姆華拿各入一球，德軍八球大勝愛沙尼亞，是○六歐國外作客13:0大勝聖馬力諾後最大勝仗。 紐亞創不失球場數紀錄 雖然上場歐國外對手白俄羅斯也不是實力份子，但列奧斯仍喜言：「這兩場不是測試德國實力，而...
2019-06-13
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首展直擊 X2 M35iA勁力馬仔
寶馬上周末在海運大廈車展發表兩款全新車，焦點是新一代雙座位軟篷Z4 sDrive20iA跑車，不過更受玩家關注是306ps馬力高性能版X2 M35iA，定價$639,000起雖然昂貴，不過暫時未見同級...
2019-06-13
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神隱32年 復出劇變收山作 景黛音呻太直 得罪人撈唔掂
ViuTV近期劇集都搵來不少有份量或難得復出的藝人演出，本周開始推出的《退休女皇》，搵來退隱32年，當年演《鹿鼎記》梁朝偉八個老婆之一「建寧公主」令人留下深刻印象、57歲的景黛音（Flora）復出擔正...
2019-06-13
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社論——譴責暴力 防萬劫不復
每一個愛香港的香港人，見到昨天立法會外爆發的暴力衝突，必定難過，也痛心莫名。原是一個美好的家園，一場修訂逃犯條例爭議，演變成暴動，情勢一發難以收拾。現在各方必須冷靜，以合法和平方式表達訴求，不容暴力之火繼續蔓延。謹記香港是我們的大家庭，沒有解決不了紛爭，大家務必回復理性，不要讓局勢失控，給香港帶來重大傷害。 暴力不能解決紛爭，只會衍生更大的對立和仇恨，應受譴責。相信沒有人願見我們下一代動輒訴諸暴力，令香港陷入萬劫不復之地。 香港六個宗教團體包括佛教聯合會、天主教、孔教學院、中華回教博愛社、基督教協進會及道教，昨天發出聯合呼籲，期盼特區政府和市民以克制、和平的方式尋求解決之道...
2019-06-13
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馬場浮世繪——賀賢莫雷拉正處蜜月期
賀賢與莫雷拉昨晚憑「星日名駒」攜手贏馬，翻查紀錄，此對騎練近期合作屢創佳績，繼早前的「威力名城」獲一冠一季後，上周三谷戰又有「赤火神龍」報捷，明顯正處蜜月期。 馬場浮世繪
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