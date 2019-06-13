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﻿勇士搬家戰不勝無

2019-06-13 列印
  周四NBA總決賽第六回合，同時是勇士的甲骨文球場最後一戰。為保衞冕希望兼圓滿告別主場館，他們今仗許勝不許敗，尤其奇利湯遜需複製一六年西岸決賽第六戰轟入四十一分的勇態，戴文格連亦要控制情緒免再領技犯，助遭嚴防的史堤芬居利領軍挫速龍，逼打第七回合生死戰。（ViuTV99台周五早上9:00直播）
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