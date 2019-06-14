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﻿美洲盃揭戰幔 森巴送好「玻」

2019-06-14 列印
        二○一九美洲國家盃今晚上演揭幕戰，東道主巴西於A組出戰玻利維亞。世界排名第三的巴西實力遠勝排六十三的玻利維亞，效力曼城的前鋒加比爾捷西斯於熱身賽重拾射門鞋，今仗全力撕破玻利維亞後防助巴西打響頭炮，以一吐剛季聯賽的烏氣，讓球主客和讓兩球「主勝」放心捧。（Now650台周六早上8:30直播）

        巴西雖然缺少主將尼馬，但仍有前鋒捷西斯、中場菲臘比古天奴和隊長兼後衞丹尼爾等星將壓陣，實力遠勝世界排名低六十位，只有中超石家莊永昌前鋒馬些路馬田斯壓陣的玻利維亞。

捷西斯熱身賽對辦

　　論近況，巴西於上場熱身賽主場向洪都拉斯派出「七蛋」，友賽三連捷合共轟入十二球，剛季在曼城長居後備的捷西斯個人梅開二度，他有信心再取士哥助巴西大勝響頭炮。

　　反觀，對手玻利維亞友賽三連敗，合共吞了「四蛋」，攻不銳守不穩，今仗實無力抵禦巴西的強攻，只能輸少當贏，讓球主客和「主勝」必捧。
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