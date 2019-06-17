﻿日本美斯VS老山神世代戰

久保建英今季日聯上陣十三場入四球，上周五獲銀河艦隊賞識收歸B隊旗下，已算是成功第一步。事隔三天，這名十八歲進攻超新星又迎來新挑戰，第二次為這支平均年齡只有二十三點二二歲的日本披甲，就出戰力爭美洲盃三連霸的智利。
久保建英首度擔大旗
日本教練森保一讚賞道：「出戰大賽的機會可能一生只有一次，所以他一定會好好珍惜，撐起球隊。」
比較之下，仍以阿歷斯山齊士領軍的智利青黃不接，陣中十一名去屆冠軍成員有九人年過三十歲，戰鬥力已從高峰下滑令日本新生代有力搶分而回。
港府提出修訂《逃犯條例》，引發市民強烈反對。民陣昨天發起第四次反修例大遊行，大批市民響應穿黑衣，從四方八面湧入金鐘集會，政總外面黑壓壓一片。入夜後人群佔據整條夏愨道，令交通癱瘓，但警方表現克制，並無阻...
2019-06-17
台灣高雄市長韓國瑜繼續為國民黨總統初選，在雲林參與第三場由支持者發起的造勢。韓國瑜發表演說，一開頭就說，如果有機會當上台灣的總統，保證一國兩制絕對不會在台灣這塊土地出現，「除非、除非、除非、Over my dead body。」 韓國瑜說，今天香港政府把《逃犯條例》修訂暫緩，這幾天大家都關心，「這麼多人站出來，是因為香港政府沒有跟香港人民親近，一個政府沒有辦法苦民所苦、傾聽人民的聲音，多麼可怕，所以香港政府懸崖勒馬。」 有人說今日香港明日台灣，韓國瑜表明說「完全不可能」。韓國瑜形容，「一定要捍衛『中華民國』，有人說韓國瑜要接受一國兩制，完全胡說八道，台灣人民怎麼可能接受，沒...
2019-06-17
沙特阿拉伯皇儲小薩勒曼公開怒斥伊朗日前在阿曼灣公海襲擊兩艘運油輪，並揚言他會「毫不猶豫地」抵擋來自伊朗的威脅。他敦促其他國家對伊朗採取更果斷及強硬的立場。 小薩勒曼接受周日出版的泛阿拉伯《中東報》訪問...
2019-06-17
主打細戶的新地屯門御半山II期日前突擊開價，公佈首批108伙價單，包括開放式至三房戶，開放式戶折實439萬入場，項目即日起開放示範單位兼收票，最快月內開售。 新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，「御半山...
2019-06-15
雖然政府暫緩《逃犯條例》修訂，但市民民怨未消，昨日更見近二百萬人上街遊行，加上美國聯儲局本周議息，以及中美貿易戰升溫，有證券業人士預期，反修例事件對金融市場衝擊仍未解決，本周港股觀望氣氛濃厚，短線表現...
2019-06-17
有日本美斯之稱的久保建英剛於周五由FC東京加盟皇家馬德里，周一又迎來人生另一里程碑，擔大旗帶領以奧運腳為主的藍武士在美洲國家盃C組首輪，於巴西聖保羅中立場挑戰老態龍鐘的智利，期望度過美妙的一星期。(Now650台周二早上7:00直播) 久保建英今季日聯上陣十三場入四球，上周五獲銀河艦隊賞識收歸B隊旗下，已算是成功第一步。事隔三天，這名十八歲進攻超新星又迎來新挑戰，第二次為這支平均年齡只有二十三點二二歲的日本披甲，就出戰力爭美洲盃三連霸的智利。 久保建英首度擔大旗 日本教練森保一讚賞道：「出戰大賽的機會可能一生只有一次，所以他一定會好好珍惜，撐起球隊。」 比較之下，仍...
2019-06-17
即影即有整合數碼相機功能非新鮮事，不過Fujifilm新作instax mini LiPlay，除了機身大幅瘦身，更首度加入10秒錄音玩意，用手機掃描相中QR Code，即可收聽留言，令每段回憶都變得...
2019-06-17
近日大批市民連番上街遊行，要求政府撤回修訂《逃犯條例》，前日有示威者以死明志墮斃，震驚全城！ 多位藝人昨日相繼於社交網站上載黑色圖片或留言悼念，忙於綵排演唱會的鄭秀文（Sammi）上載一雙禱告的手、正...
2019-06-17
世道險惡，社會紛亂，好人和壞人難分。純粹以貌取人，研究發現連三歲小孩子都懂得。至於性格表現「積極」的人，反而可能是「大惡人」。 如果每個奸人都有樣睇，相信世界會簡單得多。原來世上有不少位高權重的人，或許都有黑暗性格特質，包括精神變態、自戀和權術主義。外界看到其表現愈好，日後組織要付出的代價就愈大。 倫敦大學學院（UCL）商業心理學教授湯瑪斯‧普雷姆茲克（Thomas Chamorro-Premuzic）發現，擁有黑暗性格特質的人表現外向、對新事物抱開放態度、好奇心和自尊心都很強。這些因素可以是由求學階段以至投身社會後，一項表現卓越，吸引人眼球的良好特質。 只是表現聰穎自負的...
2019-06-17
今季「最受歡迎馬匹」、「最受歡迎騎師」以及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」的投票正進行得如火如荼，不過這也正正帶出一個問題: 何謂最受歡迎？ 就以當前的投票形勢來看，「最受歡迎馬匹」及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」應會落在「美麗傳承」及「雲絲仙子」身上，反而最令人感到興趣的就是「最受歡迎騎師」選舉。其實以往這個獎項大多時候都是由當屆香港冠軍騎師奪得。做得最受歡迎除了本身成績要夠穩定、戰意要夠鮮明及陣上發揮較少為人詬病外，也要心得民心。 潘頓今季成績理想，應可順利第三度摘下冠軍騎師寶座，本身亦是多匹名駒的主任騎師，雖然他在處理某些熱門的發揮上備受批評，不過他的勝出率仍高達兩成四，乃...
2019-06-17