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﻿日本美斯VS老山神世代戰

2019-06-17 列印
        有日本美斯之稱的久保建英剛於周五由FC東京加盟皇家馬德里，周一又迎來人生另一里程碑，擔大旗帶領以奧運腳為主的藍武士在美洲國家盃C組首輪，於巴西聖保羅中立場挑戰老態龍鐘的智利，期望度過美妙的一星期。(Now650台周二早上7:00直播)

        久保建英今季日聯上陣十三場入四球，上周五獲銀河艦隊賞識收歸B隊旗下，已算是成功第一步。事隔三天，這名十八歲進攻超新星又迎來新挑戰，第二次為這支平均年齡只有二十三點二二歲的日本披甲，就出戰力爭美洲盃三連霸的智利。

久保建英首度擔大旗

  日本教練森保一讚賞道：「出戰大賽的機會可能一生只有一次，所以他一定會好好珍惜，撐起球隊。」

  比較之下，仍以阿歷斯山齊士領軍的智利青黃不接，陣中十一名去屆冠軍成員有九人年過三十歲，戰鬥力已從高峰下滑令日本新生代有力搶分而回。
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