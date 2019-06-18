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﻿東瀛打吡撐鹿角

2019-06-18 列印
  鹿島鹿角在今晚亞冠十六強首回合將主場迎戰廣島三箭，合演日職打吡戰。這支衞冕冠軍有前鋒伊藤翔在本屆賽事貢獻五個士哥，可肩負入球重責，今仗再配合各項主場賽事四連勝強勢，面對近況普通的三箭值得看高半線，主勝可取。

（Now670、有線611、651台、FOX+今晚6:00直播）
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