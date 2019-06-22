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﻿35歲費托宣佈掛靴

2019-06-22 列印
  現效力日職鳥棲砂岩的西班牙球星費蘭度托利斯（圖），周五通過社交網絡宣佈掛靴，並會在明早召開記者會公佈相關細節。據日本傳媒透露，這名三十五歲射手因為傷患纏身決定引退，但他會待至八月尾日職對陣神戶勝利船，與前國家隊隊友恩尼斯達和韋拿交手後才正式退休。
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