﻿字母哥小販變MVP

周一NBA頒獎典禮於洛杉磯舉行，公鹿球星安迪杜古普獲選為最有價值球員(MVP)。這名希臘怪胎出身寒微，小時候與家人同為難民，為幫補家計曾與二哥於街上做小販，不過此子憑藉先天身體條件，加上後天的努力，終成為今日的MVP，難怪苦盡甘來的他於得獎時哭成淚人。



字母哥在得獎時激動落淚：「多謝我的家人，爸爸不斷鼓勵我，媽媽是我的英雄。」除感激家人，字母哥亦十分感謝湖人名宿高比拜仁，皆因後者於一七年曾在社交網絡設下成為MVP的挑戰，字母哥直言：「高比激勵了我。」