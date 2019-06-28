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﻿長勝哥軍有「利」可圖

2019-06-28 列印
  美洲國家盃唯一長勝之師哥倫比亞，周五的八強於巴西哥連泰斯體育場硬撼衞冕的智利。前者射手杜雲沙柏達挾意甲二號射手之名，在分組賽士哥頻頻，搶走隊長法卡奧的正選席位，今仗勢和進攻中場占士洛迪古斯聯手領軍打敗遇強即屈的對手躋身四強，哥軍逾兩倍主勝值捧。（Now650台、Now E周六早上7:00直播）
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